"California Dreamin' – Die Geschichte von The Mamas & The Papas": Kritik zur ARTE-Doku

Freiheitssehnsucht und tragische Todesfälle

Bei The Mamas & The Papas geht noch einmal die Sonne auf, und die Harmonien wabern scheinbar unbeschwert durch die Lüfte. Zentrale Songzeilen wie "I'd be safe and warm, if I was in L.A., California Dreamin' on such a winter's day" lösen umgehend Assoziationen und in der Regel ein glückliches Lächeln bei den Zuhörenden aus. Wer träumt bei diesem Lied nicht von den Surfer-Stränden im Golden State. Und doch ist die Band fast vergessen. Ihre alten Platten werden höchstens noch auf Flohmärkten gehandelt.