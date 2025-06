"Showdown in den Bergen": Kritik zum französischem Thriller im ZDF

Der französische Thriller "Showdown in den Bergen", den das ZDF nun im "Montagskino" am späteren Abend wiederholt, erzählt von einem epischen Überlebenskampf in einer archaischen Umgebung. Dabei wollten der Bergführer Paul (Philippe Bas) und seine Tochter Sara (Maïra Schmitt) zu deren 17. Geburtstag eigentlich nur eine Wanderung in der beeindruckenden Natur der französischen Alpen unternehmen. Doch dann werden sie zufällig Augenzeugen eines kaltblütigen Mordes von Schleppern an einem der Migranten, die sie über die Grenze schleusen wollen.