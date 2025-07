"Unbestechlich": Kritik zum ZDF-Krimi über interne Intrigen im LKA Düsseldorf

"Pizza bestellt?", fragt der Fahrer auf dem düster-illustren Güterbahnhofsgelände von Düsseldorf. In der Schachtel hat er allerdings nichts als Koks und nimmt daher eine mit Scheinen bepackte Tüte entgegen. Das alles wird von LKA-Beamten beobachtet – der Zugriff folgt auf dem Fuß. Doch leider geht er schief, es kommt zu einer Schießerei. Ein junger Beamter trifft einen der Gangster. "Glatter Durchschuss!", wird er von seinem Vorgesetzten gelobt. Joseph Kanjaa (Michael Klammer), der neue Mann im LKA, ermittelt zusammen mit seiner Kollegin Clarissa Jakobs (Samia Chancrin) ab sofort intern. Denn nach dem Einsatz sind Kokain und Bargeld in den Taschen der beteiligten Polizisten verschwunden. Davon sind Joseph und Clarissa jedenfalls überzeugt.

"Unbestechlich" heißt dieser Montagskrimi von 2023, der nun vom ZDF wiederholt wird und der sich als Polizeifilm versteht. Klaus Burck und Jens Anders schrieben das Buch nach einer Idee von Malte Can. Produzentin Hana Geißendörfer (ehemals "Lindenstraße" mit ihrem Vater Hans W. Geißendörfer ) glaubte sofort fest an den Erfolg: "Als ich das erste Mal Samia und Michael im Konstellationscasting gesehen habe, wusste ich sofort, dass wir mit ihnen ein herausragendes Ermittlerduo gefunden haben. Beide haben schon im Casting den richtigen Ton getroffen und diesen während der Dreharbeiten perfektioniert." Keine Figur im Film sei nur gut oder böse.

"Es gibt immer Umstände, die dazu führen, dass Menschen auf die schiefe Bahn geraten", sagt die Regisseurin des Films, Christiane Balthasar. Wenn Polizisten schnelles Geld abgreifen, sei die Frage: "Was ist da schiefgegangen? Und wozu führt eine bestimmte Konstellation an Figuren? Ich finde es meistens viel spannender, zu betrachten, warum jemand gut oder böse ist, als dabei zuzuschauen, was er Böses tut." Im Film wird allerdings frühzeitig offengelegt, warum die korrupten Polizisten so handeln wie sie handeln: Nach Las Vegas zum Heiraten will der eine, er hat die Reise ist schon bestellt. Die Polizistin Simone wiederum (Maja Schöne) meint es gut: Sie hat das gemeinsame Haus wegen ihres an den Rollstuhl gefesselten Mannes für viel Geld behindertengerecht renovieren lassen.