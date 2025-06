Finale Staffel von "Stranger Things": Darauf müssen die Fans trotzdem warten

Lange mussten sich die Fans von "Stranger Things" in Geduld üben, immerhin erschien die vierte Staffel der Mystery-Serie vor mehr als drei Jahren. Nun gibt es erste Gewissheiten: Laut des am Sonntag veröffentlichten Trailers ist die finale Staffel ab 27. November in Deutschland erhältlich.

Allerdings wird nicht die komplette Staffel sofort online zur Verfügung stehen, vielmehr erfolgt die Veröffentlichung in drei Etappen. Nach "Ausgabe 1" am 27. November folgt die zweite Ausgabe am 26. Dezember, bevor schließlich das "Finale" des Finales am 1. Januar 2026 erscheint.