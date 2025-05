"zum K..zen": Andrea Kiewel sauer auf ESC-Vertreter: Abor & Tynna

Andrea Kiewels Leben in Israel: Zwischen Fernsehgarten und Raketenalarm

Andrea Kiewel, bekannt als "Kiwi" aus dem ZDF-Fernsehgarten, lebt in zwei Welten: der Showbühne in Deutschland und dem Alltag in Israel. Mit ihrem Umzug 2017 nach Tel Aviv begann ein neuer Lebensabschnitt, der von Liebe, Bedrohung und Heimatgefühl geprägt ist. Ihre Erlebnisse und Eindrücke offenbaren eine Frau, die sich zwischen Schlager und Raketenangriffen bewegt.