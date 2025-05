"Meine Freundin Volker": TV-Kritik zur Komödie mit Kim Riedle und Axel Milberg

Der 17. Mai ist seit 2005 der internationale Jahrestag, an dem homo-, trans-, bi- und interesexuelle Menschen auf die Diskriminierung aufmerksam machen, die ihnen regelmäßig im Alltag widerfährt. Es ist kein Zufall, dass das Erste dieses Datum im Jahr 2023 für die Erstausstrahlung von der im Auftrag des NDR produzierten Komödie "Meine Freundin Volker" (Regie: Piotr J. Lewandowski) mit Axel Milberg in der Hauptrolle wählte.

Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist der Star der Dragszene in St. Pauli. Ihre Auftritte in der Hamburger Donauwelle sind so berühmt, dass sie sogar auf ein Engagement in den USA hoffen kann. Vorher jedoch muss sie ihren Sponsor Anton (Jacob Matschenz) überzeugen. Leider hat Anton Beziehungen zu Mafia, und als Vivian Zeugin eines nächtlichen Überfalls wird, muss sie fliehen: Unter ihrem bürgerlichen Namen Volker Weinreich soll sie als Heteromann in der schleswig-holsteinischen Kleinstadt Itzehoe leben: "Das ist die perfekte Tarnung", meint Manager Georg (Carsten Strauch). Doch Vivian sieht es eher als "Vorhof zur Spießerhölle".