Welcher Schlagerstar verdient wirklich am meisten?

Roland Kaiser & Co.

Wer sind die reichsten Schlagerstars?

13.08.2025, 10.35 Uhr
von Annika Schmidt
Schlagerstars sind nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch finanziell. Doch wer gehört zu den Spitzenverdienern und wer hat wieviel Geld zur Verfügung? Die Übersicht verrät, wie viel Vermögen Stars wie Roland Kaiser oder Andrea Berg angehäuft haben.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.  Fotoquelle: ZDF/Patrick Seeger

Nicht nur Schlagermusik ist in Deutschland sehr beliebt. Auch die Schlagershows von Florian Silbereisen oder Giovanni Zarrella haben viele Fans und sorgen für eine hohe Einschaltquote. Stars wie Helene Fischer liefern einen Hit nach dem nächsten und Lieder wie "Verdammt, ich lieb' dich" von Matthias Reim oder "Jenseits von Eden" von Nino de Angelo sind zu generationsübergreifenden Evergreens geworden. Selbstverständlich klingeln bei so viel Erfolg die Kassen. Doch wer unter den Schlagerstars sind die Abräumer und gehören zu den Spitzenverdienern ihres Genres? Wir haben einen Blick auf das Vermögen der Musiker geworfen.

Platz 7: Die Flippers

In den 70er Jahren gehörten die "Flippers" zu Deutschlands erfolgreichsten Schlagersängern. In der Zeit schrumpfte die sechsköpfige Band auf ein Trio zusammen. Mit dem Mitgliederschwund, gab es zudem einen Erfolgsknick, der bis in die Mitter der 80er Jahre anhalten sollte. Doch 1985 feierten "Die Flippers" ein Überraschungs-Comeback und präsentierten ihr Album „Auf rote Rosen fallen Tränen“.

Im selben Jahr landete die Band mit dem Lied "Die rote Sonne von Barbados" auf Platz eins der Charts. Danach konnte das Trio den Erfolg über Jahre aufrechterhalten. Somit häufte die Band-Mitglieder ein beträchtliches Vermögen an. 2009 verkündeten die Musiker ihre Bandauflösung, wollten sich allerdings noch mit Abschiedskonzerten von ihren Fans verabschieden. 2011 machten dann Bernd Hengst, Manfred Durban und Olaf Malolepski Schluss mit den "Flippers". Mit 8,6 Millionen verkauften Tonträger soll die Band ein Vermögen von über 9 Millionen Euro zusammengetragen haben.

Platz 6: Florian Silbereisen

Obwohl Florian Silbereisen aktuell "nur" Platz 6 belegt, wird sich der Schlagerstar im Laufe der nächsten Jahre sicherlich eine bessere  Platzierung sichern. Denn der 43-Jährige ist nicht nur durch seine Musik erfolgreich, sondern ebenso als "Traumschiff"-Kapitän als Schauspieler erfolgreich und ist zudem ein gefragter Entertainer und Moderator verschiedener Schlagershows. Laut dem "VermögenMagazin" beläuft sich Florian Silbereisens Kontostand im Jahr 2024 auf rund 8,5 Millionen. Jedes Jahr kommt mehr Geld hinzu. 

Platz 5: Wolfgang Petry

Mit Liedern wie "Wahnsinn", einer Wuschelmähne und zahlreichen Freundschaftsbändchen am Handgelenk wurde Wolfgang Petry in den 90er Jahren zum Kult-Star. Nach eigenen Angaben verkaufte der Sänger über 18 Millionen Tonträger und sorgte für zahlreiche ausverkaufte Konzerte. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Franz Hubert Wolfgang Remling heißt, sang 1974 in einer Disco und wurde dort von Produzenten entdeckt.

Danach ging die Karriere des Feinmechanikers steil nach oben. Der große Schock kam 2007 für die zahlreichen "Wolle"-Fans. Plötzlich verkündete Wolfgang Petry sein Karriereende. Laut dem "VermögenMagazin" kann sich der Schlagerstar über ein Vermögen von 12 Millionen Euro freuen. 

Platz 4: Peter Maffay

Ebenfalls bereits seit Jahren erfolgreich im Geschäft ist Peter Maffay. 1970 veröffentlichte der Sänger sein Lied "Du" und durfte damit direkt in der ZDF-Hitparade auftreten. In den folgenden Jahren war Peter Maffay als Schlagermusiker unterwegs und wechselte in den 80er Jahren mehr in das Deutschrock-Genre. Der gebürtige Rumäne ging damals sogar auf Tour mit den Rolling Stones, doch das deutsche Publikum bewarf ihn bei den Konzerten mit Eiern und Tomaten.

Mit seinem Tabaluga-Märchen feiert er bis heute große Erfolge und arbeitet weiterhin mit verschiedenen Künstlern zusammen. Peter Maffay hat bereits mehr als  50 Millionen Tonträger verkauft. Teuer wurde es allerdings bei seinen Scheidungen. Insgesamt vier davon gab es in seinem Leben. Einige seiner Millionen flossen somit in die Taschen seiner Ex-Frauen. Dem "VermögenMagazin" nach, beläuft sich das Einkommen von Peter Maffay auf 2 Millionen Euro, zudem soll ihm ein Vermögen von 25 Millionen Euro gehören. 

Platz 3: Andrea Berg

Die gelernte Krankenschwester landete 2003 mit „Machtlos“ auf den ersten Platz der deutschen Charts. Doch auch schon zuvor feierte Andrea Berg mit ihrer Musik große Erfolge in Deutschland und Österreich. In der Schweiz gelang ihr ein paar Jahre später, nämlich 2013 mit dem Album „Atlantis“, der Platz an der Charts-Spitze.

Mit ihrem Best-Of-Album fließt weiterhin viel Geld in ihr Portemonnaie. Vielfache Auszeichnungen wie die „10-fach-Platin-Millennium-Schallplatte" bescherte ihr das Werk. Des Weiteren gab es dafür 15 Mal Gold, was ihr einen Verdienst von 2 Millionen Euro einbrachte. Das geschätzte Vermögen der 59-Jährigen beläuft sich auf 30 Millionen Euro.

Platz 2: Roland Kaiser

Schon mit 15 Jahren wurde Roland Kaiser zum Vollwaisen und hatte in jungen Jahren nicht viel Geld zum Leben. Zunächst machte der gebürtige Berliner eine Ausbildung zum Automobilkaufmann und sang später auf Hochzeiten und anderen Festen. So wurden Produzenten auf Roland Kaiser aufmerksam. Anfang der 70er Jahre landete er die ersten Mal in den Charts, doch mit "Sieben Fässer Wein" gelang ihm 1977 die erste Top-Ten Platzierung.

In den 80ern startete Roland Kaiser dann richtig durch. Er veröffentlichte "Santa Maria", sein erfolgreichstes Lied. Es folgten zahlreiche weitere Hits. Seine Konzert-Veranstaltung "Kaisermania" erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Dabei spielt Roland Kaiser jährlich vier Konzerte am Dresdener Elb-Ufer. 2019 waren die 50.000 Karten innerhalb 30 Minuten ausverkauft. Ihm gehört unter anderem ein Haus auf Sylt und ein eigenes Flugzeug. Das kann sich der Schlagerstar auch leisten, bei einem Vermögen von 50 Millionen Euro. 

Platz 1: Udo Jürgens

Udo Jürgens ist eine Schlager-Legende. 2014 verstarb Udo Jürgens mit 80 Jahren. Hinterlassen hat er eine Vielzahl von Hits. Schon in jungen Jahren gehörte die Musik zu seinem Leben. Mit 17 Jahren gewann er ein Musik-Wettbewerb des Österreichischen Rundfunks. In den 60er Jahren nahm seine Karriere als Musiker und Komponist Fahrt auf.

1966 gewann der Schlagerstar mit "Merci, Chérie" als erster Österreicher den Eurovision Song Contest. Im Ausland, von Japan bis Amerika und Australien, feierte Udo Jürgens große Erfolge. Mit über 105 Millionen verkauften Tonträgern war er einer der erfolgreichsten Musiker im deutschsprachigen Raum. Das Vermögen von Udo Jürgens wurde auf etwa 52 Millionen Euro geschätzt.

