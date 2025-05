"sportstudio UEFA Champions League Paris Saint-Germain – Inter Mailand Finale": Wer holt den Titel?

Die Norditaliener sind ein in jeder Hinsicht reifes Team, das auf hohem Niveau in jeder Situation weiß, was es zu tun hat. Die beiden Halbfinal-Duelle (Endstand 3:3 und 4:3!) gegen die Himmelsstürmer von Hansi Flicks Barcelona gehörten mit zum Besten, was der Sport in den letzten zehn Jahren zu bieten hatte. Man sah Fußballkunst auf geradezu atemberaubendem Niveau. Und in Paris formte Trainer Luis Enrique nach Abgang des letzten Weltstars Kylian Mbappé zu Real Madrid ein echtes Team statt eines Marketing-Ensembles. Eine Mannschaft, die extrem robust ist und dennoch spielerische Lösungen findet. Mit anderen Worten: Die bayerische Landeshauptstadt erwartet vor den Augen der Welt ein wohl spannendes, weil schwer vorherzusagendes Finale. Das Spiel kommentiert Oliver Schmidt. Moderator Jochen Breyer diskutiert mit den Experten Fritzy Kromp, Per Mertesacker und Christoph Kramer. In der Halbzeitpause gegen 21.45 Uhr gibt es das "heute journal".