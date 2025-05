Nils Petersen wird DAZN-Experte: Verstärkung für Ballack & Khedira

"Der Fußball hat mich immer begeistert und geprägt mit vielen besonderen Momenten. Jetzt freue ich mich, diese Leidenschaft mit dem TV-Publikum zu teilen und Einblick zu gewähren", ließ Petersen in einer Mitteilung von DAZN verlauten. Schon als Spieler habe er die Bundesliga und die Champions League als "absolute Highlights" wahrgenommen. "Jetzt darf ich sie als Teil des DAZN-Teams aktiv begleiten. Fußballherz, was willst du mehr?", freute sich der 36-Jährige.

Während seiner aktiven Karriere stürmte Nils Petersen für Energie Cottbus, den FC Bayern München, Werder Bremen und den SC Freiburg. Besonders als Einwechselspieler drückte er der Liga den Stempel auf: Kein Joker erzielte in der Historie von Deutschlands höchster Spielklasse mehr Tore als Petersen: 34. Im Mai 2023 beendete der Torjäger des SC Freiburg stilecht seine Karriere. In seinem letzten Heimspiel erzielte Petersen ein Tor – natürlich als Einwechselspieler. Zu seinen großen Karriereerfolgen zählt die olympische Silbermedaille 2016. Für die A-Nationalmannschaft lief er zweimal auf.

Bei DAZN erwarten Nils Petersen Einsätze in der Bundesliga und in der Champions League. Während in der europäischen Spitzenliga die Übertragungsrechte wie bislang verbleiben, ändert sich in der Bundesliga zur kommenden Saison die gewohnte Verteilung der Spiele. Statt der Freitagabendspiele zeigt DAZN ab sofort die Konferenz am Samstagnachmittag. Außerdem sind alle Sonntagsspiele im Angebot des Streamers.