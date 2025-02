ZDF zeigt Trödel statt Weltmeisterschaft: Sportlerinnen enttäuscht

In Trondheim stand für die Nordischen Kombiniererinnen am Donnerstag eines der Jahreshighlights an: die Wettkämpfe der Weltmeisterschaft. Hierzulande scheint man die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze allerdings nicht so wichtig zu nehmen – zumindest nicht beim ZDF. Weil der Sender statt des sportlichen Wettkampfes am Nachmittag lieber die Trödelshow "Bares für Rares" sendete, zeigten sich die Sportlerinnen schwer enttäuscht.