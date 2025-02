"Wiener Opernball 2025": Kritik zum ersten Ball ohne Richard Lugner

Der Wiener Opernball 2025 markiert den Beginn einer neuen Ära ohne Richard "Mörtel" Lugner. Stars und Sternchen versammeln sich in der Wiener Staatsoper, um das Ereignis zu feiern. Besondere Ehrungen und ein breites Kulturprogramm prägen diesen denkwürdigen Abend.

Wiener Opernball 2025 Unterhaltung • 27.02.2025 • 20:15 Uhr

Er gilt als der Höhepunkt der Ballsaison: Zum 67. Wiener Opernball versammeln sich erneut nationale und internationale Prominente aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft in der Staatsoper. Unter Moderation von Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda, Silvia Schneider und Andi Knoll ist der Kultursender 3sat auch in diesem Jahr live am Ort des Geschehens. Bereits zur Mittagszeit (ab 11.55 Uhr) stimmt eine Reihe von Dokumentationen, die sich allesamt um die Geschichte und das Leben in der österreichischen Haupstatdt drehen, thematisch auf das bevorstehende Programm ein.

Die Berichterstattung zum Wiener Opernball beginnt dann um 20.15 Uhr mit der Ankunft der Gäste: 5.000 Menschen werden in der Wiener Staatsoper erwartet. Die hochpreisigen Tickets zur Prestigeveranstaltung konnten bereits im Juni 2024 bestellt werden: 395 Euro kostet eine simple Eintrittskarte, reservierte Sitz- und Stehplätze im Saal kosten extra. Im Eintrittsgeld enthalten sind wie immer 35 Euro Spende an "Österreich hilft Österreich, eine Initiative für in Not geratene Menschen in unserem Land".

Erster Ball ohne Richard "Mörtel" Lugner Entgegen dem offiziellen Motto "Alles tanzt" geht es beim Wiener Opernball nicht zwingend darum, selbst das Tanzbein zu schwingen, stattdessen regiert hier eher das bei Prominenten stets beliebte Motto: "Sehen und gesehen zu werden". Erste Gäste sind bereits bekannt: In der Loge der beiden Verleger Adi Weiss und Michael Lameraner und des Immobilien-Moguls Michael Schmidt werden 2025 unter anderem das Topmodel Franziska Knuppe und der Entertainer Bruce Darnell, Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein sowie Popstar Sasha mit seiner Frau Julia Röntgen Platz nehmen.

Auf ein Urgestein des Wiener Opernballs müssen Veranstalter und Fans in diesem Jahr allerdings erstmals verzichten: Der österreichische Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner kam in den vergangenen Jahrzehnten stets in der Begleitung einer neuen prominenten Dame, darunter Hollywood-Größen wie die US-amerikanische Schauspielerin Jane Fonda (2023), Reality-TV-Star Kim Kardashian (2014) oder Hotel-Erbin Paris Hilton (2007). Der Auftritt 2024 an der Seite von Priscilla Presley sollte jedoch sein letzter sein: Richard "Mörtel" Lugner starb am 12. August im Alter von 91 Jahren.

Einen Stargast in der Loge der Lugner City wird es trotzdem geben: Der New Yorker Street-Artist und DJ Alec Monopoly wird bereits am Vortag des Wiener Opernballs im Wiener Einkaufszentrum Lugner City auftreten und vor Publikum ein Kunstwerk zu Ehren von Mörtel Lugner kreieren. Lugners Witwe Simone Lugner wird für den österreichischen Sender Puls4 als Reporterin vor Ort sein. Kommentiert wird die Ankunft der Gäste bei 3sat von Christoph Wagner-Trenkwitz und Karl Hohenlohe.

Neu ist die Anstecknadel Um 21.40 Uhr folgt dann die offizielle Eröffnung der Ballnacht mit den Stars der Staatsoper. Diese wird ganz im Zeichen von Johann Strauss stehen: Der als "Walzerkönig" bekannte Komponist wäre am 25. Oktober 2025 200 Jahre alt geworden. Das Orchester wird dieses Jahr vom Stuttgarter Opern-Generalmusikdirektor Cornelius Meister dirigiert. Die Tradition verlangt es, dass die Tanzfläche von den Debütantinnen und Debütanten eröffnet wird: 160 Paare im Alter von 18 bis 25 Jahren (bei den Frauen) sowie 18 bis 28 Jahren (bei den Herren) werden dieses Jahr erwartet. Mit Josef Takats und Stefan Pfister ist dabei erstmals auch ein schwules Paar dabei. Ein lesbisches Paar hatte es bereits 2020 gegeben.

Ein neues Detail gibt es in diesem Jahr bei der vorgeschriebenen Garderobe: Während die Damen ihre traditionellen weißen Ballkleider samt passender Schuhe, Handschuhe und einer vom Kristallglasexperten Swarovski entworfenen Tiara tragen, bekommen die Herren erstmals eine zur Tiara der Damen passende Anstecknadel an ihren schwarzen (beziehungsweise im Falle von Pfister weißen) Frack.

Nach dem ORF-Nachrichtenmagazin "ZIB 2" um 23 Uhr folgt um 23.10 Uhr der dritte Teil der Übertragung aus der Wiener Staatsoper: Unter der Überschrift "Das Fest" bitten Mirjam Weichselbraun, Teresa Vogl, Marion Benda, Silvia Schneider und Andi Knoll zahlreiche prominente Gäste zum Interview.

