"Let’s Dance": Die 6 größten Pannen vor laufender Kamera

Nicht immer sind bei „Let’s Dance“ grazile Tanzschritte zu sehen. Schließlich handelt es sich bei der Hälfte der Teilnehmer um Prominente, die teilweise kaum Tanzerfahrung haben. Und auch abseits des Parketts kam es zur einen oder anderen Panne.

Barfuß-Tanz In der siebten Staffel von „Let’s Dance“ von 2014 hatte Carmen Geiss einen denkwürdigen Moment. Sie legte gerade eine Team-Performance mit Alexander Klaws und Larissa Marolt aufs Parkett, als einer ihrer Schuhe kaputtging. Um die Choreografie nicht zu gefährden, musste sie sich blitzschnell entscheiden: Sollte sie mit einem Schuh weitertanzen oder auch den anderen ausziehen? Geiss entschied sich dafür, sich auch des anderen Schuhs zu entledigen, und brachte den Tanz barfuß zu Ende. Dafür erntete sie anschließend Lob von der Jury.

Feuer auf der Bühne Beim Tanzen fliegen zuweilen sprichwörtliche Funken. Zu einem echten Feuer kam es 2018 in der elften Staffel von „Let’s Dance“. Während die Schauspielerin Julia Dietze und ihr Tanzpartner Massimo Sinató einen Salsa hinlegten, geriet im Hintergrund eine Kerze außer Kontrolle. Geistesgegenwärtig griff ein Mitarbeiter der Show zu einem Feuerlöscher und verhinderte, dass sich die Flamme ausbreiten konnte.

Gerissenes Kleid An der zwölften Staffel von „Let’s Dance“ nahm 2019 unter anderem Evelyn Burdecki teil. Die Blondine, die schon bei zahlreichen Reality-Formaten mitgemacht hat, bot auch den Fans der Tanzshow ein echtes Highlight. In der ersten Folge tanzte sie mit Nazan Eckes und Sabrina Mockenhaupt einen Cha-Cha-Cha, wobei alle drei Damen weiße, hochgeschlitzte Kleider trugen. Doch nur Burdecki lüpfte nach der Performance ihr Kleid und offenbarte dabei ihren ebenfalls weißen Slip.

Stolperer vom Juror Auch als Jury-Chef ist man bei „Let’s Dance“ nicht vor Peinlichkeiten gefeit. In Staffel 12 stellte Joachim Llambi höchstpersönlich sein Können unter Beweis. In Glitzer-Klamotten und mit blonder Perücke auf dem Kopf legten er und mehrere andere Tänzer eine schwungvolle Performance hin. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit stolperte Llambi aber und fiel hin.

Als echter Profi stand er jedoch schnell wieder auf und tanzte weiter, als wäre nichts geschehen. Hinterher erklärte er, dass sich die Lackschuhe, die er bei dem Auftritt getragen hatte, berührt hatten. Und weil der Lack klebt, kam er ins Stolpern.

Verwirrung beim Voting Zu einer technischen Panne im Zusammenhang mit dem Voting kam es ebenfalls in der zwölften Staffel. Dabei erhielten Zuschauer, die für den Kampfsportler und Schauspieler Benjamin Piwko abgestimmt hatten, die Information per SMS, dass ihre Stimme für den Handballer Pascal Hens gezählt wurde. Verständlicherweise war die Verwirrung bei den betroffenen Zuschauern groß. Allerdings gab RTL an, dass es lediglich einen Fehler mit dem Text der SMS gab, die Stimmen aber für die korrekten Kandidaten gezählt wurden.