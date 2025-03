Das geschah nach der Oscar-Ohrfeige mit Chris Rock

Es war der Skandal 2022: Will Smith verpasste Chris Rock bei der Oscar-Verleihung eine Ohrfeige auf der Bühne. Zuvor machte der Comedian Witze über die Frau des Schauspielers. Doch was passierte eigentlich danach?

Attacke nach einem geschmacklosen Witz Es war Gesprächsthema Nummer eins nach der Oscar-Verleihung 2022. Nicht welcher Film bei der Gala gewonnen hatte. Oder welche Schauspielerin mit welchem Kleid aufgefallen war. Sondern die inzwischen berühmt-berüchtigte schallende Ohrfeige, die Schauspieler Will Smith dem Oscar-Moderator Chris Rock für einen – zugegeben – recht geschmacklosen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith verpasst hatte. Smith hatte an dem Abend einen Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Aber wer denkt heute schon daran oder kennt noch den Film, für den er geehrt wurde.

Einen Karriereknick hatte der Ausraster nicht zur Folge. Nicht jedenfalls für Chris Rock, der am 7. Februar seinen 60. Geburtstag, feiert. Für Will Smith durchaus. Er wurde von den Veranstaltern der Oscar-Verleihung wegen seines "inakzeptablen und schädlichen Verhaltens" für zehn Jahre ausgeladen. Und auch sonderlich viele Filme hat der sonst so produktive Schauspieler seither nicht gedreht. Abgesehen von dem Sklaven-Action-Drama "Emancipation", das im März 2022 längst im Kasten war, und dem Action-Machwerk "Bad Boys: Ride or Die", das Smith ohnehin keine Oscar-Chancen eingebracht hätte.

Für Rock hatte der Vorfall, wie gesagt, keine Karriere-Einbußen zur Folge. Die Oscars-Gala werde er nach 2005 und 2016 zwar nie wieder moderieren, wie er bei einer Stand-up-Show im Sommer 2022 erklärte. Denn an den Ort des Verbrechens wolle er nicht mehr zurückkehren. Dafür kehrte er seither immer wieder, und mit großen Erfolgen, auf die Bretter zurück, die die lustige Welt bedeuten. Als Stand-up-Comedian war Rock nach dem Eklat begehrt wie nie. Die Tickets für seine "Ego Death World Tour 2022" gingen in den ersten Tagen und Wochen nach dem Oscar-Gate durch die Decke – was sicher auch der Neugier geschuldet war.

Denn während Smith sich bald nach dem Vorfall äußerte und für sein Verhalten entschuldigte, ließ Rock zunächst eine Stellungnahme vermissen. Die Spannung löste er endlich in seinen Shows auf, in denen er das Geschehene verarbeitete. "Jeder, der sagt 'Worte tun weh', hat noch nie einen Schlag ins Gesicht bekommen", scherzte er im Juli 2022 auf einer Veranstaltung in New York. Der Eklat wurde zu einem Running Gag, der immer gerne gehört wurde. So auch in Rocks Comedy-Special "Selective Outrage", fast ein Jahr nach dem Vorfall. Der Auftritt war ausverkauft und: Er wurde von Netflix live übertragen.

Chris Rock: Gefragt wie nie Wie aber schlug sich Rock seither als Schauspieler? Auch dieses Bein des Entertainers hat noch einen festen Stand. Im "Jahr Null", im Jahr 2022 also war der Schauspieler in David O. Russell "Amsterdam" zu sehen. Dass der Kostüm-Krimi an den Kinokassen floppte, lag sicher nicht am Oscar-Fiasko. Es folgten weitere Rollen, allen voran das Biopic "Rustin" über den US-Bürgerrechtsaktivisten Bayand Rustin. Und in der Pipeline stehen weitere Projekte, darunter "I Am Maurice", das als "inspirierende Geschichte" über einen haitianischen Einwanderer beschrieben wird, der sich in den USA seinen Traum vom Boxen erfüllen wird.

Rock ist also gefragt wie nie. Fast möchte man daraus die Schlussfolgerung ziehen: Es empfiehlt sich, sich auf offener Bühne eine schallende Ohrfeigte einzuhandeln.

