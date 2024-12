"Kommissar Van der Valk – Verloren in Amsterdam": Kritik zum Krimi mit Marc Warren

Mit der Forderung "Politiker müsste man alle erschießen" hatte sich der Amsterdamer Kommissar Van der Valk (Marc Warren) bei der Serienpremiere 2020 wortgewaltig eingeführt. "Klingt ausgewogen!" hatte darauf hin seine Kollegin Lucienne (Maimie McCoy) geantwortet. Damit war der Ton für alle weiteren Sonn- und Feiertagsspätfolgen im Ersten angeschlagen. Mittlerweile kämpfen sich Van der Valk und seine Partnerin nun durch die vierte Staffel, die am zweiten Weihnachtsfeiertag (21.45 Uhr) beginnt. Im ersten von drei neuen Fällen fürchtet ein Kronzeuge, der gegen eine Mafiachefin (Anastasia Hille) ausagen will, um sein Leben. Van der Valk und seine Kollegin bekommen es jedoch nicht nur mit der geheimnisvollen Patin und deren abtrünnigen Gegnern zu tun, sondern obendrein auch noch mit dubiosen Securityleuten und einer neuen Kollegin (Kim Riedle) aus den eigenen Reihen. Als der Kronzeuge, Ex-Chauffeur der Drogenpatin, mit dem Duschvorhang erdrosselt wird, obwohl er bestens abgesichert war, gerät die Neue promt in Verdacht, denn sie stellt sich als mögliche Sicherheitslücke heraus. Hatte sie versagt? War der Täter bereits vor der Durchsuchung des Safehouses unbeobachtet eingedrungen? – Zwei weitere Folgen der britischen Polizeiserie zeigt das Erste am Sonntag, 29.12. 2024. und am Mittwoch, 01.01.2025.