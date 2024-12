"Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus": Kritik zum neuen Krimi mit Peter Heinrich Brix und Lilly Forgách

Kurz vor Heiligabend präsentiert das ZDF mit "Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus" einen neuen Sylt-Krimi. Peter Heinrich Brix als Carl Sievers ermittelt in einem mysteriösen Todesfall voller Grusel.

Nord Nord Mord – Sievers und das Geisterhaus Kriminalfilm • 23.12.2024 • 20:15 Uhr

So ein Reetdachhaus einfach mal abfackeln zu können, davon träumt mancher bei der Sylter Feuerwehr. Nur selten bekommt sie Gelegenheit, die ebenso pittoresken wie teuren Hütten der deutschen Edel-Insel zu Trainings- und Schulungszwecken in eine Feuersbrunst zu verwandeln. In "Sievers und das Geisterhaus", dem neuen Film aus der immens erfolgreichen ZDF-Reihe "Nord Nord Mord", muss das Vorhaben der Brandlöscher aber erst mal gestoppt werden, als Feuerwehrchef Bosse Iwersen (Thomas Niehaus) bei einer letzten Begehung des Hauses eine relativ frische Frauenleiche entdeckt. Warum hat sie sein Kollege Kjell Lassen (Lasse Myhr), der den eigentlich finalen Rundgang machen sollte, davor nicht gesehen? Die Sylter Kommissare Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver K. Wnuk) stellen bald fest, dass es sich bei der Toten um die designierte neue Inselschreiberin Silke Kasper handelt. Die Sylterin war kurz nach dem Abitur nach Berlin gegangen und sollte nun in ihre Heimat zurückkehren. Hatte jemand etwas dagegen?

Welche alten Wunden wurden hier aufgebrochen? Und warum haben so viele, die sich im alten Reetdachhaus umtun, das Gefühl, als würde es hier spuken? Aus der Ferne scheint man Stimmen zu hören. Hin und wieder fallen einfach mal Kacheln wie durch Geisterhand von der Wand. Die Ermittlungen laufen in verschiedene Richtungen: Ramona Reuber (die am 8. Dezember 2024 verstorbene Lilly Forgách), Besitzerin des Hauses, will ihre Hütte möglichst bald wegen lukrativer Neubauprojekte brennen sehen. Schon einem anderen Mieter ihres Hauses war es zuvor schlecht ergangen. Und dann ist da noch der verdächtige Feuerwehrmann Kjell Lassen, der die offensichtlich herumliegende Leiche nicht fand. Hatte der verheiratete Mann eine Affäre mit dem Opfer? Seine Frau, Teeladenbesitzerin Gesche Lassen (Frida-Lovisa Hamann), schwört Stein und Bein, dass ihr Mann der beste Mensch von allen ist – und so etwas niemals getan hätte.

Fünf weitere Sylt-Krimis sind in der Mache Das Timing einer Gruselfolge des megaerfolgreichen Sylt-Krimis mutet etwas seltsam an. Rund um Halloween hätte dieser Film sicher besser ins Programm gepasst. Immerhin, die "echte" Weihnachtsfolge der Reihe, "Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht", wird nach ihrer Erstausstrahlung im Dezember 2021 nun auch noch mal im Nachtprogramm wiederholt: in der Heiligen Nacht, um 1.00 Uhr. Doch auch in jener drei Jahre alten Folge ging es nicht nur besinnlich zu, sie erzählt von "Bad Santa"-Figuren und brutalen Verbrechern im Weihnachtsmannkostüm. Mit Doppelbödigkeit und Ironie in Richtung bekannter Klischees muss man beim Sylt-Krimi immer rechnen, ja das gehört sozusagen zum Markenkern des Schmunzelkrimis. Diesmal wurde er geschrieben von Katja Töner, Regie führte Alex Schaad. Das Duo verantwortete schon den letztjährigen Fall, der um die Weihnachtszeit ausgestrahlt wurde, "Nord Nord Mord – Sievers und der Traum vom Fliegen".

Auch diesmal bekommen die Fans vom ZDF-Sylt-Krimi das, was sie erwarten: wortkarge Geheimniskrämerei von Einzelgänger Sievers, der sich aber auf rührende Weise immer mehr seiner Therapeutin und Freundin Tabea Krawinkel (Victoria Trauttmansdorff) annähert. Natürlich hört auch das ewige Eifersuchts- und Potenzgehabe Feldmanns sowie das genervte Zurückgewiesenwerden durch seine in Liebesdingen ambivalente "Mitbewohnerin" Ina Behrendsen nicht auf.

Trotz aller Leichtigkeit enthüllt der neue Fall gegen Ende eine durchaus tragische Geschichte. Immerhin: Die finalen Bilder des Miteinanders der Ermittler und ihrer Lieben lassen den Film mit einer hellen, ja vielleicht doch weihnachtlichen Note enden. Über mangelnden Erfolg können sich das ZDF und die "Nord Nord Mord" Macher nicht beklagen. Nur einer der letzten zehn Filme der Reihe hatte weniger als acht Millionen Zuschauer. Einmal wurde gar die Zehn-Millionen-Schallgrenze geknackt. Die Network-Movie-Produktion gehört damit zu den erfolgreichsten Reihen des deutschen Fernsehens überhaupt. Deshalb geht der Sylt-Krimi mit den schönen Inselbildern natürlich weiter. Fünf weitere Filme sind bereits bestätigt. Der nächste wird den Titel "Sievers und der verlorene Hund" tragen und ist am Samstag, 20. Januar 2025, 20.15 Uhr, zu sehen.

