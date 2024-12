"Dune": TV-Kritik zum Sci-Fi-Klassiker

Frank Herberts Buch "Dune" gilt seit seinem Erscheinen im Jahr 1965 als einer der ganz großen Romane der Science-Fiction. Es ist ein episches Werk, das in einer weit entfernten Zukunft auf einem unwirtlichen Wüstenplaneten spielt, ein Roman, der Sixties-Psychedelic mit einer noch heute aktuellen Öko-Botschaft verbindet, der komplex ist und gleichzeitig sehr fokussiert auf wenige Handlungsstränge. Zwei visionäre Filmemacher wagten sich in der Vergangenheit bereits an eine Adaption, beide scheiterten letztlich: Alejandro Jodorowskys "Dune"-Projekt wurde lange vor einem Kinostart wieder eingestampft, der Film von David Lynch ("Der Wüstenplanet", 1984) gilt in vielerlei Hinsicht als verkorkst und spaltet die Fangemeinde bis heute. Denis Villeneuve hat mit seiner "Dune"-Version vieles besser gemacht als seine Kollegen und landete 2021 einen großen Kino-Hit. Jetzt zeigt ProSieben die erste Hälfte des zweigeteilten Sci-Fi-Spektakels (die zweite lief im Frühjahr 2024 im Kino) als Free-TV-Premiere.

Zweieinhalb Stunden Überwältigungs-Spektakel

Alles ist groß an "Dune", die Bilder, die Musik, die Namen der beteiligten Schauspieler. Und, ja, man kann sich kaum sattsehen an den Bildern des Wüstenplaneten, an den riesigen Sandwürmern, die ihn durchqueren, kann nicht genug bekommen vom Soundtrack von Hans Zimmer und überhaupt von dieser fantastischen Welt, die da vor einem auf dem Bildschirm geboren wird. Aber so richtig packen will einen all das nicht, "Dune" überwältigt, aber bewegt nicht wirklich. Vielleicht, weil so viel in diesem Stoff steckt, dass man ihn einfach nicht perfekt verfilmen kann. Vor allem das mystische Element kommt in der Verfilmung nicht zum Tragen – vieles wird nur angedeutet, bleibt Oberfläche.