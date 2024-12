Neue „Star Wars“-Serie „Skeleton Crew“: Im Weltall mit Jude Law!

In den letzten Jahren gab es hinsichtlich der Quantität von „Star Wars“-Content kein Mangel. Probleme fand man da schon eher bei der Qualität, wie zuletzt die im Juni 2024 veröffentlichte und bereits wenige Monate wegen schlechter Quoten abgesetzte Serie „Star Wars: The Acolyte“ bewies. Nun startet Disney mit „Star Wars: Skeleton Crew“ einen neuen Anlauf.

Kann „Star Wars: Skeleton Crew“ überzeugen?

Jon Watts erzählt insgesamt eine gelungene intergalaktische Coming-of-Age-Geschichte. Es geht hier weniger um politische Verschwörungen und den Kampf von Jedi und Sith, sondern um Kinder, die Abenteuer erleben, aber auch nach Hause möchten. Dennoch deutet sich schon bald ein größeres Mysterium an. Die Serie wirkt wie eine Mischung aus „Star Wars“ – wie bei dem Franchise inzwischen gewohnt, ist auch dieses Mal ein nicht ganz gewöhnlicher Droide dabei – und einem klassischen Abenteuerfilm aus den 1980ern. Das ist charmant inszeniert und fühlt sich an den besten Stellen an, als wäre ein junger Steven Spielberg beteiligt gewesen. Die Serie sollte nicht nur Kindern – für die Watts gleich mehrere Identifikationsfiguren bietet – sondern auch junggebliebenen Fans gefallen. Einige dürften sich beim Zuschauen an ihr erstes „Star Wars“-Erlebnis und Filmklassiker wie „Die Goonies“ erinnert fühlen. Dennoch wirkt die Serie nicht altbacken, müsste für ein älteres Publikum an einigen Stellen jedoch etwas ernsthafter daherkommen. Insgesamt zählt „Skeleton Crew“ zu den besseren Serien im „Star Wars“-Universum, fühlt sich jedoch nicht durchgängig wie „Star Wars“ an. Wer es düsterer mag, sollte auf die nächste Staffel von „Star Wars: Andor“ warten, die wohl im April 2025 erscheinen wird.