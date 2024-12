TV- und Streaming-Tipps: Sehenswertes zu Silvester

Festliche TV- und Streaming-Tipps aus der prisma-Redaktion.

WILLKOMMEN 2025 Teil einer besonders großen Silvester-Party können die Zuschauer der ZDF-Show „Willkommen 2025“ sein. Die beiden Moderatoren Andrea 'Kiwi' Kiewel und Johannes B. Kerner feiern unter dem Motto „Celebrate at the Gate“ live am Brandenburger Tor und begrüßen gemeinsam mit dem Publikum vor Ort eine illustre Gästeschar. Auf der Bühne werden unter anderem Alex Christensen, Ásdís, Bausa, Chris de Sarandy, Kamrad, Loi, Maite Kelly, Marcus & Martinus, Nemo, Peter Schilling, Sarah Engels und Johnny Logan erwartet. Neben der spektakulären Show ist ein farbenfrohes Höhenfeuerwerk geplant. Das ZDF überträgt von 20.15 Uhr bis ins neue Jahr um 0.45 Uhr.

SILVESTER-SCHLAGERBOOOM 2025 LIVE - DIE WUNDERLICHTERSHOW! Wer könnte das neue Jahr kompetenter und launiger mit den besten Schlagern begrüßen als Florian Silbereisen? Dafür wird die Basketballarena des FC Bayern in eine Feier-Location verwandelt, die es in sich hat. Wer die Show kennt, wird auch diese Zugabe zum 30. Geburtstag, der ab 20.15 Uhr in der ARD startet, zu schätzen wissen. Es wird funkeln, glitzern, und Gäste, Zuschauer und Stars baden in einem Meer der großen Melodien. Showmaster Silbereisen feiert mit den Musikern, sorgt für Überraschungen und animiert zum Mitsingen, was das Zeug hält. „So haben wir Silvester noch nie gefeiert. Alles funkelt, alles glitzert und alle singen und feiern mit! Das wird meine Rekord-Schlager-XXL-Party“, sagt er.

POP AROUND THE CLOCK Es ist eine liebgewonnene Tradition: 3sat zeigt an Silvester tolle Konzerte und stimmt die Zuschauer damit auf den Jahreswechsel ein. Zu sehen sind auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Erstausstrahlungen, darunter: „Sheryl Crow: Live at the Franklin Theatre“, „Christina Stürmer: MTV Unplugged in Wien“,„Eric Clapton: Crossroads Guitar Festival 2023“, „Pet Shop Boys: Dreamworld“ und „Liam Gallagher: Live at Knebworth 2022“. Für Nostalgiker gibt es beispielsweise Cindy Laupers Konzert von 1987 in Paris, Billy Joel live aus dem Nassau Coliseum aus dem Jahr 1982 oder AC/DCs „No Bull“ aus Madrid von 1996. Die meisten Konzerte stehen bereits jetzt in der Mediathek bereit. Mehr Infos: www.3sat.de/kultur/pop-around-the-clock