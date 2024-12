Hugh Grant über seinen Karrierestart: "Rollen nur des Geldes wegen angenommen"

Hugh Grant, bekannt als Daniel Cleaver in "Bridget Jones", reflektiert im Interview über seine Karriere und wie er sich vom charmanten Womanizer zum vielseitigen Schauspieler entwickelt hat. Trotz seiner Erfolge ist der Brite noch lange nicht im Ruhestand, wie er selbst betont.

Ob im kürzlichen Blockbuster "Wonka" oder im Kult-Film "Vier Hochzeiten und ein Todesfall": Hugh Grant hat seine Wandelbarkeit vor und hinter der Kamera über die Jahre mehrfach unter Beweis gestellt. Keine Rolle dürfte jedoch so ikonisch sein wie die des charmanten Daniel Cleaver in der "Bridget Jones"-Filmreihe. In seiner Rolle wickelt Grant Schauspielkollegin Renée Zellweger um den Finger und sorgt bei ihr für jede Menge Herzschmerz.

Im Interview mit der Agentur teleschau sprach Hugh Grant unlängst über die Komplexität von Beziehungen – sowohl im Film als auch im echten Leben: "Manchmal ist es im Leben so, dass deine bessere Hälfte nicht ganz perfekt zu dir passt. Und insgeheim weißt du es, aber du entschließt dich dazu, es einfach zu ignorieren und die Fehler glattzubügeln. Das passiert vielen Menschen auf der ganzen Welt."

Hugh Grant: "Ich bin noch lange nicht im Ruhestand" Passend zur Weihnachtszeit zeigt Sky den zweiten Teil der beliebten Filmreihe, "Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns". Ein Film, der für Grant eine Art Wendepunkt seiner Laufbahn darstellte: "Man könnte sagen, ich habe so etwas wie Spaß bei der Arbeit empfunden. Das ist sehr ungewöhnlich für mich." Der 64-Jährige ergänzte schmunzelnd: "Am Anfang meiner Karriere habe ich alle Rollen nur des Geldes wegen angenommen. Damals war ich froh, dass mir überhaupt Rollen angeboten wurden. Aber seit 'Vier Hochzeiten und ein Todesfall' ist das nicht mehr der Fall. Seither suche ich mir die Rollen aus, die ich spielen will."

Mittlerweile zeigt sich der gebürtige Brite deshalb nicht nur als romantischer Komödien-Held, sondern er brilliert auch in ernsten Drama-Rollen. Grund genug für Grant, klarzustellen: "Ich bin noch lange nicht im Ruhestand. Ehrlich gesagt werde ich immer produktiver!" Dass sich Grants Karriere seit "Bridget Jones" weiterentwickelt hat, ist kein Geheimnis. Jüngst wurde er für seine Rolle im Horrorfilm "Heretic" sogar von Kritikern hochgelobt für seine Fähigkeit, auch in düsteren Rollen zu glänzen.

Trotzdem scheut sich der Brite nicht davor, für "Bridget Jones: Mad About The Boy" (Kinostart: Valentinstag 2025) in seine ikonische Rolle als Daniel Cleaver zurückzukehren...

