"Let's Dance"-Special nicht live – warum das Publikum trotzdem voten darf

Die Tournee durch die großen Hallen ist nur wenige Wochen her, da meldet sich das "Let's Dance"-Team auch auf dem Bildschirm wieder zurück. Wie schon in den vergangenen Jahren strahlt RTL auch diesmal kurz vor dem Fest "Die große Weihnachtsshow" zur besten Sendezeit aus: am Freitag, 20. Dezember, um 20.15 Uhr.