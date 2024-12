2000er-Popstar über "Dexter"-Rolle: "Dann kam auf einmal der Druck, und ich bekam Angst"

Christina Milian, bekannt als Pop-Sternchen der 2000er, erobert die Serienwelt. In "Dexter: Original Sin" übernimmt sie die Hauptrolle der jungen Maria LaGuerta und begeistert Fans weltweit.

Christina Milian startete ihre Showbusiness-Karriere bereits als Teenager. Mit Hits wie "AM to PM" und "Dip It Low" eroberte sie die Charts, während sie parallel dazu ihre Schauspielkarriere vorantrieb. In Filmen wie "Love Don't Cost a Thing" und "Be Cool" bewies sie Anfang der 2000er-Jahre ihr komödiantisches Talent.

In "Dexter: Original Sin" (Paramount+ und Sky) schlüpft die in New Jersey geborene Schauspielerin nun in die Rolle der jungen Maria LaGuerta – einer ehrgeizigen Polizistin. Im Interview mit der Agentur teleschau erklärte sie ihre Faszination für das Projekt: "Es ist derzeit sehr beliebt, Geschichten zu erzählen, in denen wir mehr über bereits bekannte Charaktere erfahren. Mit unserer Serie gehen wir der Frage auf den Grund: warum sind wir alle so fasziniert von Serienmördern?"

Christina Milian: "Ich zu Tränen gerührt und so aufgeregt" Milian stellte weiter klar, dass sie selbst ein großer Fan der Original-Serie ist und verriet: "Ich habe die gesamte Serie von Anfang an angeschaut, um alles über meine Rolle zu lernen. Es war die perfekte Recherche." Ihre Besetzung in "Dexter: Original Sin" kam für die 43-Jährige daher wie ein Geschenk: "Ich hatte das Gefühl, ich hätte es manifestiert. Als ich erfuhr, dass ich die Rolle bekommen habe, war ich zu Tränen gerührt und so aufgeregt. Ich rief meinen Mann an. Es war großartig."

Dennoch machte die Schauspielerin deutlich, dass sie sich der Verantwortung durchaus bewusst sei, die mit der Rolle einhergeht: "Es traf mich plötzlich über Nacht. Ich dachte: Wow, das passiert wirklich, und ich werde Maria LaGuerta spielen. Dann kam auf einmal der Druck und ich bekam Angst."

Eine Angst, die sich jedoch als unbegründet herausstellte. Nach der Premiere des Spin-offs gab es größtenteils begeisterte Fan-Stimmen in den sozialen Medien, wie etwa von diesem X-User: "Die Premiere war verdammt noch mal großartig. Man weiß nie, wie sehr man etwas vermisst hat, ehe man es zurückbekommt."

