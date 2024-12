"Heretic": Alles über den neuen Horror-Thriller mit Hugh Grant

Schwester Barnes und Schwester Paxton sind zwei junge Missionarinnen. Beide klappern mit ihren Fahrrädern zahlreiche Häuser ab, um für eine mormonische Glaubensgemeinschaft, die „Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage“, zu werben. Erfolg scheinen sie beim Haus eines Mannes namens Mr. Reed zu haben, der sich interessiert gibt und die Schwestern hineinbittet. Was mit einem Gespräch über Weltreligionen und das Mormonentum beginnt, entwickelt sich aber bald in eine unerwartete Richtung.

Wer wirkt in „Heretic“ mit?

Eine der Hauptfiguren des Films, nämlich Mr. Reed, verkörpert Hugh Grant. Vor einigen Jahren wäre das fast gleichbedeutend damit gewesen, dass es sich bei „Heretic“ um eine romantische Liebeskomödie gehandelt hätte. Schließlich gelang dem Briten durch „Rom Coms“ wie „Nine Months“ oder „Notting Hill“ der internationale Durchbruch. Zuletzt zeigte Grant in Filmen wie „Glass Onion: A Knives Out Mystery“ oder „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ aber, dass er deutlich mehr kann, als immer nur den gutaussehenden Frauenschwarm zu mimen. Als Schwester Barnes ist Sophie Thatcher zu sehen. Die 24-Jährige dürfte vor allem Serienfans bekannt vorkommen, da sie sowohl in „Star Wars: Das Buch von Boba Fett“als auch in „Yellowjackets“ mitwirkte. An ihrer Seite spielt Chloe East Schwester Paxton. Sie war unter anderem in dem von Steven Spielberg inszenierten Filmdrama „Die Fabelmans“ Teil des Casts.