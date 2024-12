Megalopolis: Coppolas Meisterwerk oder teurer Flop?

Er schrieb mit Meisterwerken wie "Apocalypse Now" und "Der Pate" Kinogeschichte, aber der eine Film, an den man sich später zuvorderst erinnern soll, ist dann wohl dieser: "Megalopolis", ein spektakuläres Science-Fiction-Drama, an dessen Umsetzung Francis Ford Coppola vier Jahrzehnte lang arbeitete. Um seine Vision umzusetzen, investierte der legendäre Filmemacher viel aus eigener Tasche. Sogar seine geliebten Weingüter hat er dafür verkauft. Etwa 120 Millionen Dollar kostete der Film, den Coppola selbst als seinen persönlichen künstlerischen Höhepunkt betrachtet. "Megalopolis" erscheint nun ebenso wie der Kinderfilm "Der wilde Roboter" und der Horrorthriller "Speak No Evil" auf DVD und Blu-ray.

"Megalopolis" soll ein Film sein, der von Menschlichkeit erzählt, und in dem Zug träumt der Visionär Francis Ford Coppola auch ausgiebig von einer besseren Zukunft. Den Hauptschauplatz seiner Geschichte nennt Coppola New Rome – eine gigantische Metropole zwischen Sci-Fi-Bombast und antikem Rom. Viele skurrile Figuren tummeln sich dort (unter anderem verkörpert von Dustin Hoffman, Aubrey Plaza und Shia LaBeouf), im Fokus stehen vor allem der Architekt Cesar Catilina (Adam Driver) und der Bürgermeister der Stadt, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito). Cesar hat einen unzerstörbaren, nachhaltigen Wunderstoff ("Megalon") entwickelt und möchte damit die ganze Stadt neu aufbauen. Der korrupte Cicero hingegen setzt weiterhin auf Bewährtes: Stahl und Beton, Brot und Spiele. Mit "Megalopolis" präsentiert der inzwischen 85-jährige Francis Ford Coppola das zweifellos ambitionierteste Werk seiner langen Karriere – aber ist das hier wirklich der eine ganz große Wurf, noch vor Meilensteinen wie "Apocalypse Now" oder "Der Pate"? Weltweit spielte der Film nur 13,7 Millionen US-Dollar ein.

"Der wilde Roboter" (VÖ: 19. Dezember)

Eine Träne verdrücken, weil ein Roboter sich so vorbildlich um ein Gänseküken kümmert – klingt unwahrscheinlich, aber in der Kinderbuch-Adaption "Der wilde Roboter" könnte es womöglich doch passieren. Im Fokus steht zunächst Roz, genauer: Rozim 7134, ein hochintelligenter sprechender Roboter. Anfangs ist nicht viel "Wildes" an dieser Maschine, aber das ändert sich, als Roz nach einem Schiffbruch auf einer entlegenen, unbewohnten Insel strandet. Okay, nicht ganz unbewohnt: Da sind viele Tiere (die auch sprechen können), und dann steht Roz irgendwann plötzlich da mit einem Ei in der Hand. Ein knuffiges kleines Gänseküken mit riesigen Kulleraugen schlüpft heraus und starrt Roz an. Der Roboter wird zur Ersatz-Mutter. Roz ist zwar nicht aufs Mama-Sein programmiert und anfangs überfordert, aber irgendwo zwischen den vielen Drähten und Platinen steckt doch so etwas wie ein Herz. Roz kümmert sich um den kleinen Gänserich, den er Brightbill nennt, und er verspricht: "Ich werde ihn beschützen." Roz muss Brightbill allerdings auch dringend ein paar Sachen beibringen. Schwimmen und fliegen zum Beispiel. Ansonsten wird der schwächliche Brightbill in der Wildnis kaum überleben können.