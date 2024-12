Daniela Alfinito: Neue Liebe nach der Scheidung

Schlagersängerin Daniela Alfinito hat drei Jahre nach ihrer Scheidung wieder einen festen Partner an ihrer Seite. Ihr neues Glück heißt Thorsten, ein alter Bekannter.

Am Eisernen Steg in Frankfurt hängen unzählige sogenannte Liebesschlösser. Eines, das erst kürzlich angebracht wurde, stammt von Schlagersängerin Daniela Alfinito. Die 53-Jährige hat das Symbol ihrer frischen Liebe an der historischen Fußgängerbrücke über dem Main befestigt. Gegenüber der "Bild" verriet sie: Drei Jahre nach ihrer Scheidung hat es endlich wieder gefunkt.