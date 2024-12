Jenny Elvers zieht über Reality-TV her: "Kann keinen Silikon-A..sch mehr sehen"

Jenny Elvers-Elbertzhagen gibt im Podcast "Wanderzirkus" spannende Einblicke in die Reality-TV-Welt und übt deutliche Kritik an aktuellen Formaten und der Branche insgesamt.

Deutliche Worte von Jenny Elvers! Im Podcast "Wanderzirkus" spricht die Schauspielerin gemeinsam mit Moderator Martin Tietjen (38) über Reality-TV. Zu den aktuellen Entwicklungen in der Szene hat die 52-Jährige eine klare Meinung.

"Let's Dance" (2007), "Promi Big Brother" (2013), Dschungelcamp (2016), "Prominent getrennt" (2022) – Jenny Elvers hat im Reality-TV schon so ziemlich alles erlebt. Erst im vergangenen Jahr hat sie beim "Kampf der Realitystars" teilgenommen und ist "da mit großer Freude reingegangen", wie sie im Podcast erklärt. Das habe nicht nur daran gelegen, dass sie so dem schlechten Januar-Wetter in Deutschland entfliehen konnte, sondern auch, weil sie der Show einiges abgewinnen konnte. Das sei inzwischen allerdings eine Seltenheit.

"Das ist ein Hauen und Stechen, das kannst du dir nicht vorstellen" Vom "Sommerhaus der Stars" beispielsweise scheint Jenny Elvers wenig begeistert zu sein. "Das fand ich vom Ton her alles so drüber. So will man ja nicht seine Zeit verbringen", meint sie zur jüngsten Staffel des RTL-Formats. Dort würde sie definitiv nicht mitmachen wollen.

Generell könne sie die ganze Bubble inzwischen kaum noch ertragen: "Das ist ein Hauen und Stechen, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist so ein umkämpftes Business, das ist wirklich krank!" Von einigen Neulingen in der Szene halte sie nicht gerade viel: "Es kommen sehr viele nach, die auch – sorry – sehr austauschbar sind. Ich frage mich halt, wo es hinführen soll. Und wann ist das erste Mal der Moment, wo sie sich richtig prügeln?"

Was Jenny Elvers jedenfalls schon aus erster Hand über das kommende Jahr verraten kann: "Es werden Sendungen wie Pilze aus dem Boden schießen. Das weiß ich, weil ich ja selber das ein oder andere Angebot auf dem Tisch habe." Von denen habe sie allerdings auch einige "vom Tisch gefegt", wie sie weiter berichtet. Bekannt ist bereits, dass die Darstellerin wieder bei "The 50" zu sehen sein wird. Einzelheiten dürfe sie hierzu zwar noch nicht nennen, "aber ich bin raus und habe gedacht: Ich kann keinen Silikon-A..sch mehr sehen. Das war von allem zu viel".

