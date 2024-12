"Grönland – Leben mit den Inuit": Alle Infos zur ZDF-Reportage

In ihrem neuen Film dokumentiert Josefin Kuschela das Leben der Inughuit in Qaanaaq, Grönland, und zeigt, wie der Klimawandel ihre jahrtausendealte Jägertradition bedroht.

Was sich lernen lässt im Film der Chemnitzerin, ist weniger die ganzheitliche Versorgung durch die Tiere, als vielmehr die Gelassenheit der hier speziellen Gattung der Inughuit. Das Vertrauen in die Natur ist noch immer groß, und Zeit spielt allenfalls eine untergeordnete Rolle.

Das Eis jedoch wird dünner, und die Eisbären werden weniger, die Inughuit mutieren daher allmählich von Jägern zu Fischern. Auch vom Iglubau halten die Ureinwohner nicht mehr so viel, sie wohnen lieber in ihren Häuschen. Selbst eine in der Nähe befindliche amerikanische Militärstation frequentieren sie wegen der Chips und Gummibärchen ganz gern.

Die weiße Weite, Eis und Schnee machen dennoch den Reiz der Filmreise in den äußersten Norden aus. Das Gefrorene hat die Regisseurin von Kindesbeinen an fasziniert, wie sie in einem Podcast wissen lässt. Wer aber beim Gedanken an Nachahmung ins Frieren gerät, dem sei auf ihr Anraten hin ein Eisbad zur Abhärtung empfohlen.