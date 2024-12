Darts-SPORT1-Experte: "wird unter den letzten 4 eine Überraschung geben"

Am 15. Dezember startet die diesjährige Darts-WM. Wir haben mit dem SPORT1-Experten Robert Marijanovic über die Favoriten des Turniers gesprochen und einige Tipps für talentierte Dart-Spieler erfahren.

Wer sind Ihrer Meinung nach die Top-Favoriten bei der diesjährigen Darts-WM, und warum?

Allen Voran die beiden Lukes, Luke Littler und Luke Humphries, die aber bereits im Halbfinale aufeinandertreffen könnten. Für viele wäre das wahrscheinlich schon das vorgezogene WM-Finale. Danach wird es sehr schwierig Prognosen oder Favoriten zu bestimmen. Es wird zumindest unter den letzten 4 eine große Überraschung geben. Michael van Gerwen würde ich niemals abschreiben, aber auch einer der Young Guns, wie Gian van Veen, Josh Rock oder Wessel Nijman könnten für Furore und Überraschungen sorgen.

Wie bewerten Sie die Chancen der deutschen Teilnehmer?

Dadurch dass das Feld hinter Littler und Humphries so dicht beieinander ist, könnten sowohl Gabriel Clemens als auch Martin Schindler tief ins Turnier vordringen. Dahinter sehe ich dann Florian Hempel und Ricardo Pietreczko, die am richtigen Tag und den richtigen Momenten auch eine Rolle spielen könnten. Die zwei Debütanten Kai Gotthardt und Nico Springer können frei aufspielen und die Teilnahme als Startschuss für ihre Profikarriere nutzen, um sich Erfahrung und Nervenstärke anzueignen.

Wie wichtig ist die mentale Stärke bei einem langen Turnier wie der Darts-WM, und woran können Zuschauer erkennen, wer mental besonders gut aufgestellt ist?

Mentale Stärke ist wahrscheinlich das entscheidende Element bei der WM. Dass es Dutzende, unfassbar gute Spieler gibt, hat jeder im vergangenen Jahr gemerkt, der Darts etwas intensiver verfolgt. Es kommt inzwischen so sehr darauf an, seine Stärken und Abgeklärtheit im richtigen Moment zu zeigen und auszupacken. Es wird derjenige Weltmeister, der in den entscheidenden Momenten die Nerven behält. Das hat Luke Humphries im letzten Jahr gezeigt, wo er ein knappes Spiel gegen Ricardo Pietrezcko überstanden hat und gegen Joe Cullen kurz vor dem Ausscheiden stand.

Als ehemaliger WM-Teilnehmer – welche Tipps würden Sie Spielern geben, die zum ersten Mal bei der WM antreten?

Die Versuchung ist immer groß, das Ganze als großes Erlebnis zu verstehen oder zu versuchen seinen Auftritt zu genießen und abzufeiern. Die Wahrheit ist aber, dass so eine WM-Teilnahme, eine unfassbar große Chance ist. Wenn man sich die teilweise schweren Wege bis hin zur WM ansieht, dann sollte man trotz aller Freude über die Teilnahme versuchen die Anspannung doch relativ hochzuhalten, um den Fokus und die Konzentration aufrecht zu erhalten. Es wäre schade all die schweren Hürden, die man bis zur WM hatte, einfach „wegzuwerfen“, nur weil man aus seinem Auftritt seine persönliche Party zu machen. Mein Tipp wäre: „Glückwunsch zur WM Teilnahme, hoffe du hast das gebührend gefeiert, aber jetzt bitte an die Arbeit. Bereite dich vor, konzentrier dich und versuche diese tolle Gelegenheit zu nutzen. Und erzähl mir nicht ich gebe mein Bestes. Hier bist du zwischen den Besten der Welt, da kann es sein, dass DEIN Bestes nicht reicht, also geh über deine Grenzen!“

Wie bereiten sich Profis normalerweise auf ein solches Turnier vor?

Viele verändern nicht viel, weil sie ja genau die Methoden bis zur WM, auch zur WM gebracht haben. Wichtig ist privat für Ruhe zu sorgen, damit der Kopf frei ist, für das wichtigste Turnier des Jahres. Wer das ganze Jahr über nicht genug trainiert hat oder schlechte Ergebnisse eingefahren hat, für den wird es auch ein paar Wochen vor der WM schwer das Ruder herumzureißen. Wichtig ist alle offiziellen Termine und Verpflichtungen schnell abzuarbeiten, damit man physisch und mental stark genug ist, wenn die WM losgeht.

Auf welche Duelle oder Spieler freuen Sie sich persönlich am meisten bei dieser WM?

Wir könnten unter Umständen das Duell Littler gegen Fallon Sherrock kriegen, das wäre so ein wenig Queen gegen Prince of Ally Pally. Dazu könnte es eine Partie zwischen Gerwyn Price und Kim Huybrechts geben, die explosiv werden könnte, auf Grund der Egos beider Spieler. Dadurch dass diese WM unter besonderen Voraussetzungen steht, was die Thematik Littler und Humphries steht, sind alle Duelle interessant und wir könnten ganz viele Überraschungen sehen.

Was war Ihr unvergesslichster Moment bei einer Darts-WM – sei es als Spieler oder als Zuschauer?

Als Zuschauer gibt es vieles. Da wären die 17 perfekten Darts von Michael van Gerwen bei der WM 2013, das WM-Finale 2007 zwischen Taylor und Barneveld, Das WM-Halbfinale 2018 zwischen Rob Cross und Michael van Gerwen und so viele andere Partien. Als Spieler sicher mein erster und einziger Sieg in einem WM-Match aus dem Jahr 2015 und ein Gespräch mit dem verstorbenen Eric Bristow, der ein Match von mir im Jahr 2012 als Experte begleitet hat.

Wo sehen Sie den Dartsport in fünf bis zehn Jahren, insbesondere in Deutschland?

Ich kann es im Moment nicht abschätzen. In Deutschland wird es sehr darauf ankommen, ob wir einen Deutschen Topstar haben, der permanent in der Weltspitze mitspielt. Wenn das passiert, gibt es keine Grenzen, was Zuschauer und Einnahmen angeht. Der Sport an sich wird sich immer weiter professionalisieren. Trainer oder Betreuer werden auf Dauer wahrscheinlich Standard, sowie Mentalcoaches. Die Technik wird sich nicht sehr verändern, aber wird in Zukunft optimaler genutzt, wie z.B. seinen Wurfstil an die Spielsituation anpassen.