"Sternstunden Gala 2024": Benefizgala mit Sandra Rieß und Volker Heißmann

Schon seit 1993 setzt sich die Benefizaktion "Sternstunden" des BR als Partner für Kinder in Not ein. Als krönender Abschluss des diesjährigen Spendentages bringt die "Sternstunden Gala 2024" große Stars und namhafte Unterstützer in der Frankenhalle in Nürnberg zusammen. Durch das Programm führt das Moderatorenteam Sandra Rieß und Volker Heißmann. Damit rundet sich ein Programmtag, an dem wiederholt im BR-Fernsehprogramm über die Spendenaktionen berichtet wurde – als Einstimmung auf den Gala-Abend und natürlich auch, um das Publikum zu animieren, für die gute Sache zum Geldbeutel zu greifen.