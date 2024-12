"William Shakespeare": Kritik zur dreiteilige BBC-Doku bei ARTE

Ganz nebenbei erfährt man viel über das harte Leben der Londoner Theatermenschen, 200 übrigens nur an der Zahl, über ihre Tricks – Schafs- statt Menschenblut und Kanonenkugeln auf der Kegelbahn fürs Donnergrollen, über die "Box Office", in der die Pennys am Eingang gezählt wurden und so Shakespeares Können auch an der Kasse bestätigt wurde. Die Ermordung Marlowes, welch ein Glück!, die vorübergezogene Pest, vor allem die Gunst der Königin Elizabeth I., die am seidenen Faden hing, sind da noch gar nicht aufgezählt. Mitten hinein ins Londoner Elend und die aufkommende Rebellion schrieb er die Liebesgeschichte von Romeo und Julia, die in Wahrheit ein Plädoyer gegen die Fehden verfeindeter Mächte ist. Trotzdem: "Es kommt ein ganzes Orchester aus diesem Mund", so kommentiert eine junge Schauspielerin von heute das überschwängliche Sich-Verlieben.