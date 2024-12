"Der Zürich-Krimi – Borchert und die Stadt in Angst": Kritik zum Krimi mit Christian Kohlund und Ina Paula Klink

2014, vor zehn Jahren, begab sich der damals schon nicht mehr ganz junge Schauspieler Christian Kohlund, bekannt schon aus der "Schwarzwaldklinik", in eine neue, eher düstere Rolle hinein: die von Thomas Borchert, einem privat und beruflich gefallenen Anwalts ohne Lizenz. Der alte Borchert ist in seine Heimatstadt Zürich zurückgekehrt. Dort will er im Wohnwagen leben, ein besserer Mensch werden und der Gerechtigkeit mit Partnerin Dominique (seit Fall zwei: Ina Paula Klink) einen Dienst erweisen. In "Der Zürich-Krimi: Borchert und die Stadt in Angst" darf man diese Aufgabe als Zweiteiler erleben. Es ist der 20. Fall des sehr quotenstarken Ermittlers. Deshalb ist er im Sinne des Jubiläums ein bisschen größer und "larger than life" geraten als sonst. Schon in Teil eins, der vor Wochenfrist lief (jetzt in der ARD Mediathek) wurde die Stadt von einer scheinbar zusammenhangslosen Mordserie erschüttert. Können Borchert und seine jüngere Partnerin sie stoppen?