Ralf Schumacher spicht offen über sein Outing: "Egal, welches Geschlecht das ist"

Es war der 14. Juli 2024, erinnerte "2024! Menschen Bilder Emotionen"-Moderator Steffen Hallaschka im RTL-Jahresrückblick an den Tag, an dem Ralf Schumacher mit einem einzigen Instagram-Post der ganzen Welt seine Homosexualität gestand. "Es war wirklich sehr spontan", verriet der ehemalige Formel-1-Fahrer. "Wir waren bei Freunden zu Gast, bei Robert und Carmen in dem Fall." Und er versicherte: "Étienne wusste gar nichts davon." Kurz nach dem Posting zeigte er seinem Partner das Bild. "Normalerweise muss man sowas nicht teilen, aber wir sind natürlich auch irgendwo – oder ich – noch immer in der Öffentlichkeit, und es war mir wichtig ihm gegenüber."