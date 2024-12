Notarzteinsatz in TV-Show: Katja Burkard verletzt sich bei "Grill den Henssler"

Die 59-Jährige verletzte sich während der Aufzeichnung einer Folge der Kochshow beim Bedienen eines Gurkenhobels. Sie schnitt sich mit dem Gerät so schwer in den rechten Daumen, dass sie bereits vor Ort medizinisch versorgt werden musste. Am nächsten Morgen suchte sie ein Krankenhaus auf, um die Wunde untersuchen zu lassen. Burkard im Gespräch mit RTL: "Das Pochen hat über Nacht aber nicht aufgehört, sodass ich am nächsten Morgen lieber ins Krankenhaus gefahren bin".