"besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co": Kritik zur neuen Folge mit Sebastian Lege

besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co.

Eigentlich ist Sebastian Lege ja selbst Genussmensch und kein Spielverderber. Doch in der neuen Ausgabe seiner ZDF-Reihe wird er ein wenig strenger als sonst: "besseresser: Die Tricks in Salamipizza, Gewürzketchup & Co." weist nach, wie raffiniert die Industrieanbieter Geld sparen und Gourmet-Kunst vorgaukeln. So werden die beliebten Tiefkühlpizzen in der Regel aus billig produziertem Teig gefertigt, bei dem eine möglichst einfache Soße und sehr preiswerter Käse den Wareneinsatz günstig hält. Besonders perfide wird bei der "Salami" vorgegangen. Sie verdient ihren Namen in manchen Fällen eigentlich gar nicht.