Chris Hemsworth offenbart: So wichtig ist ihm die Familie wirklich

Chris Hemsworth offenbart im Interview, welche Werte ihm im Leben wichtig sind und wie er trotz Hollywood-Erfolg die Bodenhaftung nicht verliert. In "Furiosa: A Mad Max Saga" zeigt er eine neue Seite.

Auch wenn er in seiner Rolle als "Thor" seit 2011 ein wichtiger Bestandteil des Marvel-Universums ist, versucht Hollywoodstar Chris Hemsworth, die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Der gebürtige Australier, der an der Seite von Ehefrau Elsa Pataky im Blockbuster "Furiosa: A Mad Max Saga" (ab jetzt auf Sky und über WOW) zu sehen ist, nimmt sich daher immer wieder ausreichend Zeit für seine Familie.

Der Superstar weiter: "Ich habe gelernt, präsenter im Hier und Jetzt zu sein, statt immer auf vielen verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Ich will nicht ständig verfügbar sein, E-Mails beantworten oder Telefonate annehmen, während ich mir Gedanken mache, wie ich meine Kinder richtig erziehe. Das endet nur im Desaster. Mittlerweile teile ich mir meinen Tag ganz klar in 'Arbeitsstunden' und 'Familienzeit' ein. Das klappt ganz gut."

Gegenüber der teleschau ergänzte der 41-Jährige stolz, dass er seinen Kindern gewisse Werte weitervermitteln wolle und diese deshalb vorlebe: "Im Leben geht es um Disziplin, Leidenschaft und Antrieb. Und natürlich auch um Widerstandsfähigkeit. Ich zeige meinen Kindern, dass ich selbst in den schwierigsten Situationen lächeln kann. Das entwaffnet alles und jeden."

Chris Hemsworth wurde plötzlich nachdenklich, als er über die Endlichkeit des Seins sprach: "Wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir auf der Erde haben. Ich habe für mich jedoch beschlossen, dass ich nicht langsam ins Grab fallen will. Ich will lieber so lange und gut wie möglich leben und dann schnell sterben."