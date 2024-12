Wie Mark Wahlberg mit 53 noch immer Hollywood erobert

In "Arthur der Große" zeigt Mark Wahlberg (53) als Abenteurer Michael, wie Disziplin und Fitness ihn in Hollywood erfolgreich halten. Der Film ist ab 13.12. bei WOW verfügbar.

Seine Karriere begann als HipHop-Musiker. Mittlerweile ist Mark Wahlberg aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Er wirkte bereits in Kassenschlagern wie The Fighter (2010), "Ted" (2012) und "Deepwater Horizon" (2017) mit. Mit 53 Jahren denkt der US-Amerikaner noch lange nicht an die Rente – im Gegenteil! Im Film "Arthur der Große" zeigt der Schauspieler einmal mehr, dass er auch körperlich noch in seiner ganz eigenen Liga spielt.

Im Film mimt Wahlberg den Kapitän einer Laufgruppe, die sich mit einem Hund namens Arthur anfreunden. Der Vierbeiner begleitet das Team auf einem zermürbenden 700 Kilometer langen Lauf durch die Dominikanische Republik.

Mark Wahlberg: "Disziplin ist der Schlüssel, der alles zum Laufen bringt" Gegenüber der Agentur teleschau verriet der 53-jährige Hollywoodstar nun, wie er für Rollen wie diese in Form bleibt. Es sei "immer hart, sich dazu aufzuraffen, für eine Rolle zu trainieren", räumte Mark Wahlberg ein. Er fügte jedoch hinzu: "Ich genieße es zwar, wenn es vorbei ist, aber ich freue mich auch, wenn meine harte Arbeit belohnt wird. Disziplin ist der Schlüssel, der alles zum Laufen bringt. Hinzu kommt, dass richtiges Essen und viel Bewegung der Schlüssel für ein langes und gesundes Leben sind. Das ist mein privates Ziel, auch wenn es mir manchmal schwer fällt."

Wie der 53-Jährige es schafft, trotz der harten Arbeit so ausgeglichen zu wirken? "Ich achte darauf, dass ich ausreichend Schlaf bekomme, denn das ist genau so wichtig – wenn nicht sogar wichtiger – als die Bewegung an sich. Ich versuche einfach, ein langes Leben zu führen und so gesund wie möglich zu sein", bekräfte Wahlberg gegenüber der teleschau.

Am Ende ist für den Schauspieler jedoch vor allem eines wichtig: "Meine Familie und mein Glaube sind das Wichtigste in meinem Leben. Ich will der beste Vater und der beste Ehemann sein, den es gibt."