"Die Helene Fischer-Show" 2024: Das sind die Gäste der Schlager-Königin

Drei Jahre pausierte "Die Helene Fischer-Show". Vergangenes Jahr dann kehrte die ZDF-Festtagsgala von und mit Schlagerqueen Helene Fischer auf den traditionellen Sendeplatz am ersten Weihnachtsfeiertag zurück. Auch in diesem Jahr wird das Musik-Event wieder im Zweiten zu sehen sein. Prominente Gäste sind wie immer garantiert. Nun wurden die ersten Namen bekannt. Helene Fischer selbst veröffentlichte sie auf ihrer Instagram-Seite.

Ayliva ist ein Shootingstar des Jahres 2024

"Das ist noch lange nicht alles!", deutet die Show-Gastgeberin viele weitere Stars an: "Wir sehen uns am Wochenende in Düsseldorf!" In der Rhein-Metropole findet die Aufzeichnung der Show statt, die dann am 25. Dezember, 20.15 Uhr, im Zweiten ausgestrahlt wird.