"Deine besten Jahre": Kritik zum Melodrama mit Martina Gedeck und Tobias Moretti

Dominik Grafs "Deine besten Jahre" mit Martina Gedeck in der Hauptrolle ist ein packendes Melodram. Die Protagonistin muss eine Katastrophe verkraften und sich gegen ihre Gegner behaupten.

Deine besten Jahre Drama • 06.12.2024 • 20:15 Uhr

An ihrem 26. Geburtstag wird die Kunstbuch-Herausgeberin und Verlegersgattin Vera Kemp (Martina Gedeck) mit der Aussage einer Unbekannten konfrontiert, dass diese die Geliebte ihres Mannes sei. Vera, die nun ihre Umwelt mit anderen Augen sieht, beginnt um ihren Mann (Tobias Moretti) zu kämpfen, will ein zweites Kind von ihm und noch mal Flitterwochen machen. Außerdem versucht sie – genauso wie ihr Mann – die geplante Umwandlung des Familienunternehmens in eine Aktiengesellschaft zu verhindern. Doch dann kommen bei einem Autounfall Mann und Sohn ums Leben.

Vera scheint psychisch am Ende, nimmt dann aber doch den Kampf gegen ihre geldgierigen Gegner, insbesondere ihre scheinheilige Schwiegermutter (Carla Hagen), auf. Martina Gedeck brilliert in dem Drama aus dem Jahr 1999 in der Rolle einer hochsensiblen Frau, deren Leben lange Zeit an der Wirklichkeit vorbeiläuft, bis schließlich eine Katastrophe alles verändert: Ein harter Selbstfindungsprozess beginnt. Das ist zweifellos ein Melo-Stoff, der aber alle Klippen des Klischees geschickt umschifft.

Der Zuschauer wird zum Zeugen einer Suche, entdeckt nach und nach eine mit beklemmender Optik dargestellte innere Welt. Großen Anteil daran, dass dieser Fernsehfilm auch 25 Jahre nach seinem Entstehen sehenswert ist, haben vor allem Hauptdarstellerin Martina Gedeck und auch die spannende Regie des vielfach preisgekrönten Regisseurs Dominik Graf, der hier viele Szenen, die in vergleichbaren Filmen Klischees bedient hätte, inspirierend mehrdeutig anlegt.

Martina Gedeck sagte damals: "Für Graf ist jeder Film ein Mysterium. Es gibt viele Sequenzen in 'Deine besten Jahre', bei denen man sich fragen muss: Warum passiert dieses, warum passiert jenes? Er spielt gern mit Dingen, die man nicht erklären kann." Fast so wie im echten Leben, möchte man beifügen. "Deine besten Jahre" wurde auf dem Filmfest München mit dem Preis für den besten deutschen Fernsehfilm ausgezeichnet. Martina Gedeck erhielt zudem im Jahr 2000 als "beste Schauspielerin in einem Fernsehspiel/Fernsehfilm" den Bayerischen Fernsehpreis.

