"Kaminer Inside: Brauchtum in Deutschland": Hintergrundinfos zur 3sat-Reportage mit Wladimir Kaminer

Wladimir Kaminer, bekannt für seinen humorvollen Blick auf Kultur, begibt sich auf eine Reise durch die Bräuche der 3sat-Region. Von Deutschland über die Schweiz bis nach Österreich erforscht er Traditionen wie das Hornussen, den Krampus-Kult und die Weihnachtsengel im Erzgebirge.

Kaminer Inside: Brauchtum in Deutschland Dokumentation • 07.12.2024 • 20:15 Uhr

Seit 2018 erforscht Wladimir Kaminer bei 3sat den Kulturraum des Dreiländersenders. Dabei kümmert sich der wohl unterhaltsamste Kulturanthropologe deutscher Zunge mit "Kaminer Inside" entweder um spezifische Kulturstätten wie zuletzt "Holiday on Ice" und der "Filmstadt Babelsberg" – oder er stellt wie in seinen drei neuen Filmen übergreifende und ländervergleichende Fragen. Diesmal geht es um regionale Bräuche. Auf "Kaminer Inside: Brauchtum in Deutschland" um 20.15 Uhr folgen am selben Abend noch die Filme "Kaminer Inside: Brauchtum in der Schweiz" (21 Uhr) und "Kaminer Inside: Brauchtum in Österreich" (21.45 Uhr).

Schwibbögen, Räuchermänner und Weihnachtsengel stehen für die traditionelle Holzschnitzkunst im Erzgebirge. Wladimir Kaminer feiert Weihnachten in Annaberg-Buchholz und lässt sich von Drechsler Jens Breitfeld in dessen Kunst einführen, die unter anderem die DDR überlebte. Eine Zeit, in der christlich belegte Figuren wie Engel vorsichtshalber mal "Jahresendflügelfiguren" hießen. Kaminer reist quer durch Deutschland, um Bräuchen wie dem Dreckschweinfest im Südharz, dem weltgrößten Schützenfest in Neuss, dem Dirndldrahn am Chiemsee, dem Lanzenstechen der Husumer Ringreitergilde oder der teuflischen Walpurgisnacht in Schierke (ebenfalls Harz) beizuwohnen.

Hornussen in der Schweiz oder Kaisertage in Österreich Exilrusse Wladimir Kaminer, der schon lange in Berlin lebt, schafft es in seinen Filmen, das Seltsame, Skurrile und Alberne seiner Themen zu erkunden, ohne sich dabei über das Thema selbst oder seine Protagonisten lustig zu machen. Mit Respekt und Augenzwinkern zieht der 57-Jährige um 21 Uhr von Deutschland zu den Eidgenossinnen und -genossen weiter. "Kaminer Inside: Brauchtum in der Schweiz" kümmert sich unter anderem um die Tradition des Sportes Hornussen: ein Wettkampf auf freiem Feld, der in seinen Grundzügen an das amerikanische Baseball erinnert. Dabei geht es ums "Schlagen und Abtun". Einige nennen die Tradition aus dem Kanton Bern auch etwas despektierlich Bauerngolf. Weitere Schweizer Brauchtumsbesuche unternimmt Kaminer beim Frühlingsfest "Sechseläuten" in Zürich, einem ans alte Rom erinnernden Wagenrennen, dem Marché-Concours im Kanton Jura und zum Kartenspiel "Jassen" im Kanton Freiburg, das Hunderttausende vor den Fernseher lockt.

Wladimir Kaminers neue Kulturreise endet zwischen 21.45 Uhr und 22.30 Uhr in Österreich. "Kaminer Inside: Brauchtum in Österreich" kümmert sich um den Jägerball in der Wiener Hofburg und die enorme Bedeutung von Trachten in Österreich. Es geht um die Maibaum Crew im oberösterreichischen Mühlviertel, den Krampus-Kult der Haller Salzteufel aus dem Gangerlgraben, die Wahl eines Kürbisbürgermeisters oder einer Kürbisbürgermeisterin in der Steiermark und die Nostalgieveranstaltungen der Kaisertage, welche die Zeit von Kaiser Franz Joseph (1830-1916) wiederauferstehen lassen. Wer sich alle drei Kaminer-Dokus linear oder in der Mediathek zu Gemüte führt, dürfte nicht nur gut unterhalten werden, sondern zukünftig auch Quizfragen zu alteingesessenen Bräuchen der 3sat-Länder sicher beantworten können.

Kaminer Inside: Brauchtum in Deutschland – Sa. 07.12. – 3sat: 20.15 Uhr