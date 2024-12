"Joan Baez – Mit lauter Stimme": Infos zu den starken Stimmen von Baez und Beth Gibbons

Auch wenn am 6. Dezember mit dem Nikolaus traditionell ein männlicher Held im Fokus steht – ARTE arbeitet antizyklisch und präsentiert ein Abend-Programm, bei dem Frauen im Mittelpunkt stehen. Nach Martina Gedeck im Dominik Graf-Film "Deine besten Jahre" geht es mit zwei Musikerinnen weiter, deren einzigartige Stimmen man wohl unter Millionen wiedererkennen würde. Und doch wohnen sie beide in fragilen Seelen. Dem ungewöhnlichen Porträtfilm "Joan Baez – Mit lauter Stimme", der 2023 auf der Berlinale lief und anschließend in den Kinos, folgt um 23.30 Uhr (oder in der ARTE-Mediathek) ein 45-minütiger Konzertmitschnitt der ehemaligen Portishead-Sängerin Beth Gibbons, die im Mai 2024 ihr Soloalbum "Lives Outgrown" veröffentlichte. Im Juli führte sie es live, aber ohne Publikum vor prächtiger Kulisse auf: "Beth Gibbons in der französischen Nationalbibliothek" sind die 45 Minuten mit neuen Songs einer der rätselhaftesten Sängerinnen der Popgeschichte betitelt.