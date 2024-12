"Lebenslinien: Eva Mattes – Wie es mir gefällt": Kritik zum Portrait über Schauspielikone

Fernsehzuschauern wurde die 1954 in Tegernsee als Tochter des ungarischen Ufa-Stars Margit Symo und des Unterhaltungskomponisten Willy Mattes geborene Schauspielerin vor allem als Konstanzer "Tatort"-Kommissarin Klara Blum (2002-2016) bekannt. Doch da hatte Eva Mattes längst bei legendären Theaterinszenierungen ("Othello") und Marksteinen des Neuen Deutschen Films mitgewirkt und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht. Ihre Spannbreite der großartigen Schauspielerin reicht von Michael Verhoevens Anti-Vietnamkriegsfilm "O.k.", den Fassbinder-Filmen "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" und "Wildwechsel" bis hin zu den "Sams"-Verfilmungen nach Paul Maar und zu komödiantischen bayerischen Eberhofer-Krimis. Rechtzeitig zur Vollendung des 70. Lebensjahres am 14. Dezember widmet das BR-Fernsehen der Künstlerin nun ein "Lebenslinien"-Porträt, in dem sie den schwierigen Lebensweg seit der Kindheit beschreibt.