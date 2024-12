Mixed-Martial-Arts bei RTL: Alles zum Mega-Event "Oktagon 64" in München

Der Vollkontaktsport Mixed Martial Arts (MMA) gehört aktuell zu den am schnellsten wachsenden Sportarten. Davon will auch die RTL-Gruppe profitieren und überträgt auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ regelmäßig Events von Europas größtem MMA-Veranstalter OKTAGON MMA. Die nächste Großveranstaltung ist „Oktagon 64“.

Worum geht es bei (OKTAGON) MMA?

Bei MMA kombinieren die Athleten die Stile verschiedener Kampfsportarten. Die Kämpfe finden bei „OKTAGON MMA“ in einem achteckigen Käfig statt. Die Entscheidung über Sieg oder Niederlage fällt durch Punktrichterurteil, (technischen) Knockout oder Aufgabe. Während ein regulärer Kampf drei Runden dauert, umfassen Titelkämpfe fünf Runden. Eine Kampfrunde ist dabei immer fünf Minuten lang. Das Besondere an den „Oktagon“-Events ist die Tatsache, dass das Publikum gleich mehrere Kämpfe zu sehen bekommt. Die Großveranstaltung „Oktagon 64“ findet im Münchner SAP Garden – einer der modernsten Arenen in ganz Europa – statt. RTL+ überträgt das Kampfsport-Event am 7. Dezemeber ab 18 Uhr. Insgesamt sind für den Abend elf Kämpfe angesetzt.