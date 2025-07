Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab: "Es ändert sich nichts"

Erst vor wenigen Wochen bekam Michael Holm den Bayerischen Verdienstorden von Markus Söder in der Residenz in München verliehen. Ob der Schlagersänger, der in den 70er-Jahren mit "Mendocino" und "Tränen lügen nicht" große Hits landete, aber auch als Texter und Produzent großer Erfolge feierte, dabei auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten über politische Themen sprach, ist nicht bekannt. Dabei ist Holm, wie er selbst nun im Interview mit "t-online" sagte, seit Jahrzehnten politisch interessiert. Besonders ein Thema bringt ihn auf die Palme: der Bürokratieabbau. Oder besser gesagt – der fehlende.