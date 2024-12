Zuschauer-Flucht: "The Masked Singer" am Tiefpunkt

"The Masked Singer" auf ProSieben verzeichnet weiterhin rückläufige Quoten. Trotz eines leichten Anstiegs am letzten Samstag bleibt der Erfolg der Show hinter den Erwartungen zurück.

Der Abwärtstrend von "The Masked Singer" setzt sich weiter fort. Die ProSieben-Musiksendung hat zunehmend Probleme, ihre Zuschauer zu halten. Wie das Online-Magazin "DWDL" berichtet, hatten alle in der aktuellen Staffel ausgestrahlten Folgen einen Marktanteil von unter zehn Prozent.

Den Tiefpunkt erreichte "The Masked Singer" demnach mit der Ausstrahlung am 30. November. Zwar ging es mit der Nachfolge-Episode am vergangenen Samstag mit 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wieder etwas aufwärts. Vom Erfolg früherer Tage ist dieser Wert aber weit entfernt.

Die Quote entspricht einem Tagesmarktanteil von 6,0 Prozent. Damit landet "The Masked Singer" auf Platz fünf aller Sender. Im Show-Segment zog an der Musiksendung unter anderem "Denn sie wissen nicht, was passiert" vorbei. Das RTL-Format mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger sahen 1,51 Millionen Menschen.

Auch jüngere Zuschauer schalten ab Besonders ernüchternd für "The Masked Singer": Auch bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hatte die RTL-Sendung die Nase deutlich vorn. Der Marktanteil von "Denn sie wissen nicht, was passiert" in diesem Zuschauersegment betrug rund 12,4 Prozent, was einer Quote von 470.000 Zuschauern entspricht. Dagegen konnte die ProSieben-Sendung nur 320.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahren vor den Fernseher locken. Marktanteil: 7,4 Prozent. In der vergangenen Staffel lag der Anteil in dieser Altersgruppe im Durchschnitt noch bei 12,4 Prozent.

"The Masked Singer" ist ein Ableger der südkoreanischen Erfolgssendung "King of Mask Singer". Hierzulande wird das von Matthias Opdenhövel moderierte Format seit 2019 ausgestrahlt. Das Konzept: Auf der Bühne singen nacheinander Prominente, die in einem Ganzkörperkostüm stecken. Die Jury muss ermitteln, welche Sängerin oder welcher Sänger sich hinter der Maske verbirgt.