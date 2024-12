Toni Kroos spendet 50-fach mehr als Söder: Spott für Politiker!

Am Samstag kamen bei "Ein Herz für Kinder" Spenden in Höhe von über 23 Millionen Euro für Kinder in Not zusammen. An der Summe beteiligt war neben zahlreichen Größen der Unterhaltungsbranche auch so mancher Spitzenpolitiker – darunter SPD-Chef Lars Klingbeil, Ex-Finanzminister Christian Lindner (FDP), Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU).