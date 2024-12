Veronica Ferres mit bewegenden Worten nach Tod von Bobby Brederlow

Die Geschichte von Brederlow, dem ersten deutschen Schauspieler mit Down-Syndrom (Trisomie 21), wurde 2002 in dem Fernsehfilm "Bobby" erzählt. Ferres stand für den Film mit ihm vor der Kamera. Aus der Zusammenarbeit entstand eine gute Freundschaft.

Bobby Brederlow verstarb am 22. November 2024 im Alter von nur 63 Jahren. Bei seiner Trauerrede hielt Veronica Ferres nun eine bewegende Rede in seinem Andenken. "Du warst ein Vorbild, ein Kämpfer, aber vor allem ein Freund", sagte sie laut einem Bericht von "Bild". "In unseren Herzen bist du nicht gegangen." Gegen Ende der Rede konnte die 59-Jährige demnach ihre Tränen nicht mehr zürückhalten.