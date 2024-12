"Aktenzeichen XY ... ungelöst": Darum geht's in der neuen Folge mit Rudi Cerne

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" gibt es schon seit 1967. Doch die kriminelle Energie, die Schamlosigkeit und auch die Brutalität mancher Straftäter erschrecken auch nach all den Jahren immer wieder aufs Neue. Und die geschilderten Verbrechen sorgen immer wieder für ungläubiges Staunen und Kopfschütteln. Diesmal geht es bei Rudi Cerne unter anderem um eine Messerattacke am helllichten Tag. Der Moderator und die Kripo suchen nun Zeugen, die etwas vom brutalen Angriff mitbekommen habe: Ein Juweliergeschäft wurde überfallen – ein nur leicht maskierter Mann war in den Laden gestürmt. Hinter dem Tresen bedrohte er den Inhaber, dem keine Zeit zum Reagieren mehr blieb: Der Angreifer stach eiskalt mit einem Messer zu.

Eher in die Kategorie "Was genau ist wirklich passiert?" fällt dagegen ein verstörender Leichenfund. Beim Schippern auf dem Main entdeckt ein Sportbootfahrer etwas, das zunächst wie Treibgut wirkte. Doch es handelt sich um ein totes Mädchen, dessen Identität noch nicht ermittelt werden konnte. Was so tief bewegt: Ihr Körper zeigt, dass sie unter starken Qualen sterben musste.