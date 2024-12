"Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten": Alle Infos zur Sonderausgabe bei VOX

Mit Tillmann Schulz und Nils Glagau hängen gleich zwei Investoren ihren Job in der TV-Show an den Haken. Es handelt sich um Tillman Schulz und Nils Glagau. Während Schulz in der 13. Staffel (Ausstrahlung im April 2023) einstieg, kämpfte Glagau bereits seit 2019 um die besten Deals in der Gründer-Show. Für das TV-Publikum ist es ein Abschied auf Raten: Die beiden Löwen sind nach der Weihnachtsfolge auch noch in der kommenden Staffel zusehen, deren Ausstrahlung im Frühjahr 2025 geplant ist. Bei den Dreharbeiten für die danach folgende Staffel aber sind die beiden nicht mehr eingeplant. Wer Glagau und Schulz in der Investorenrunde ersetzt, ist noch unklar.