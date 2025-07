"Hast du Töne?": Die Quizshow mit den Tönen ist zurück!

Audio-Nostalgie: Im vergangenen Jahr brachte SAT.1 den Quiz-Klassiker "Hast du Töne?" wieder auf Sendung. Mit von der Partie war damals (wie jetzt auch wieder!) Mattias Opdenhövel, der mit der gar nicht so neuen, allerdings 2024 eben neu aufgelegten Showreihe eine ganz eigene Karrierephase verbindet. Er war auch schon einst bei VOX Moderator der Sendung, die ursprünglich zwischen 1999 und 2001 viele Fans anlockte. Am Konzept hat sich nichts geändert: Es geht darum, Songs nur nach wenigen Takten zu erkennen. Das macht Spaß – zumal eine geniale Showband mit einem beeindruckend witzigen Namen spielt: Tönlein Brillant. Außerdem werden einige Hits perfider Weise auch nur von einem einzigen Instrument gespielt.

Jeweils ganz genau hinhören müssen Caroline Frier, Rick Kavanian und Riccardo Simonetti. Sie agieren in der von Musikfan und Scherzkeks Opdenhövel moderierten Show jeweils als Teamkapitäne, die untereinander wetteifern und sich mit möglichst breit gefächertem Musikwissen überbieten wollen. Ihnen zur Seite stehen jeweils wechselnde Promi-Gäste. Zum Auftakt sind das Susan Sideropoulos, Kai Schumann und Nilam Farooq. Zu gewinnen gibt es viel Ehre – und immerhin jeweils 25.000 Euro.

In der zweiten neuen Sendung der neuen "Hast du Töne?"-Staffel treten dann Jeannine Michaelsen, Jochen Schropp und Michael Kessler an. In weiteren Folgen sind unter anderem Jürgen Milski, Mickie Krause, Evelyn Burdecki, Uwe Ochsenknecht, Moses Pelham, Frank Rosin und Eva Padberg Gäste der Reihe. Ausgestrahlt werden wie im Vorjahr sechs Episoden.