So traumhaft lebt Florian Silbereisen: "da leben, wo andere Urlaub machen"

Im Berufsleben von Florian Silbereisen ist immer viel los. Der Schlagerstar absolviert zahlreiche Termine im Jahr und legt dabei viele Kilometer zurück. Doch der 43-Jährige liebt es, sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen und die Seele wieder aufzutanken. Dafür hat er sich ein Zuhause geschaffen, in dem er sich wohlfühlt und wo er gerne Zeit mit seiner Familie verbringt. Wir werfen einen Blick darauf, wie es sich Florian Silbereisen gemütlich macht und wie der Entertainer privat wohnt.

Florian Silbereisen und das Familienleben

In der Öffentlichkeit steht Florian Silbereisen im Mittelpunkt. Viele Fans wollen Autogramme und mehr aus dem Leben des Schlagerstars erfahren, sobald er auf der Straße zu sehen ist. Doch der Entertainer mag es privat ruhiger und möchte dann auf den ganzen Trubel verzichten. Das ist auch ein Grund, warum sich der TV-Star in einer kleinen Gemeinde niedergelassen hat. 2019 kaufte er eine Villa in dem 4000-Seelen-Ort Tiefgraben in Österreich. Zudem ist der 43-Jährige ein Familienmensch, der es sich gerne im Kreise seiner Liebsten gemütlich macht.