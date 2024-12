Neuer Film mit Jim Carrey: "Brauche das Geld"

Jim Carrey gibt sein Schauspiel-Comeback in Sonic the "Hedgehog 3". Der Hollywood-Star erklärte in einem Interview, warum er seine Ruhestandspläne schnell aufgegeben hat.

2022 kündigte Jim Carrey im Rahmen der Promo-Tour zur damals neuen Videospiel-Verfilmung "Sonic the Hedgehog 2" an, sich in den Ruhestand begeben zu haben. Der hat aber offenbar nicht lange gehalten: Der dritte Film der Reihe steht bereits in den Startlöchern. Neben Idris Elba und Keanu Reeves wieder dabei: Jim Carrey in der Rolle des Dr. Robotnik.

Wie es zu der schnellen Rückkehr kam, hat der 62-Jährige nun in einem Interview mit der Agentur "AP Entertainment" erklärt. "Ich bin in das Sonic-Universum zurückgekehrt, weil ich ein Genie spielen darf, was ein wenig weit hergeholt ist", witzelte Carrey. "Außerdem habe ich viel Zeug gekauft und brauche das Geld, um ehrlich zu sein."

Jim Carrey: Ankündigung "könnte Übertreibung gewesen sein" Verkündet hatte der vor allem für seine Komödien bekannte Hollywood-Star seinen kurzlebigen Ruhestand damals mit großen Worten. "Ich trete in den Ruhestand", sagte er damals dem Branchenmagazin "Access Hollywood". "Ich meine das sehr ernst." Er würde nur zurückkehren, wenn ihm "Engel ein Drehbuch bringen, das in goldener Schrift geschrieben ist und mich davon überzeugt, dass es wirklich wichtig ist, dass die Menschen es sehen".

Ob das Skript zu "Sonic the Hedgehog 3" dieses Drehbuch gewesen sei, fragte die "AP Entertainment"-Reporterin einen sichtlich gut gelaunten Jim Carrey auf dem roten Teppich bei der Premiere des Filmes. "Das könnte Übertreibung gewesen sein", grinste der. "Sonic the Hedgehog 3" kommt am 25. Dezember 2024 in die deutschen Kinos.